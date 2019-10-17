قتلى وجرحى جراء زلزال في جنوب الفلبين

قتل 5 أشخاص جراء زلزال ضرب مساء أمس مقاطعة شمال كاتاباتو جنوبي الفلبين وبلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وقال مسؤولون محليون معنيون إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا في بلدة ماكيلالا، وهناك 60 آخرين على الأقل أصيبوا في بلدات متفرقة بمقاطعة شمال كاتاباتو.

وحتى الآن، لم يصدر المجلس الوطني لمعالجة آثار الكوارث، تقريره الرسمي حول الضحايا والإصابات والأضرار الناجمة عن الزلزال.

وكان المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل قد أعلن أمس الأربعاء، أن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة قد ضرب ولاية شمال كوتاباتو جنوبي الفلبين، متوقعا حدوث أضرار وهزات ارتدادية.

المصدر: شينخوا