أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده غير معنية بما يجري في سوريا، وقال: "لتقم سوريا وتركيا بحل المشكلة فيما بينهما"، مضيفا، أن "الأكراد ليسوا ملائكة".

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وقال خلال لقائه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إن "قواتنا ستنسحب من سوريا.. قواتهم ليست شرطة تحرس تلك الدولة".

وأضاف، أن "فرض عقوبات على تركيا أفضل من الحرب والمساعدة في حوار بين تركيا والأكراد".

وسبق للرئيس الأمريكي أن وصف الأكراد، في وقت سابق، بأنهم "مقاتلون ممتازون وأشخاص من نوع خاص"، إلا أنه عاد وغير رأيه قائلا: "أنهم محميون أكثر حاليا، وهم ليسوا ملائكة، وأصدقاؤنا هؤلاء ليسوا مقاتلين جيدين".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، وردا على سؤاله إذا كان ممكنا بناء تحالف مع الأكراد ضد تركيا على خلفية الهجوم العسكري الأخير في شمال شرقي سوريا، قال: "إنه يحب الأكراد"، لكنه شدد في المقابل على أن "الولايات المتحدة أنفقت أموالا طائلة لدعمهم، سواء على صعيد الأسلحة والذخائر أو المال".

المصدر: رووداو