أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وعد نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الحملة التركية الجديدة شمال سوريا لن تشمل مدينة عين العرب "كوباني".

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وقال غراهام على حسابه في "تويتر": "شاركت في مكالمة هاتفية جرت أمس بين الرئيسين أردوغان وترامب، حيث تلقى الرئيس ترامب التزاما من الرئيس التركي بالابتعاد عن منطقة كوباني لتفادي مزيد من التصعيد في سوريا".

I was part of a phone call yesterday between President Erdogan and President Trump where President Trump received a commitment from the President of Turkey to stay away from the Kobani area to prevent further escalation in Syria. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 15, 2019

وشدد السيناتور الجمهوري على أنه إذا واصلت القوات التركية تحركاتها لإحكام سيطرتها على المناطق المحيطة بالمدينة السورية الحدودية، فإنه سيعتبر ذلك خرقا من قبل أردوغان لوعده وتصعيدا خطيرا، مضيفا: "أنا على قناعة تامة بأن الكونغرس والإدارة الأمريكية سيلاحقان أردوغان شخصيا على أي فظائع سترتكب في كوباني وحولها".

ونصح غراهام أنقرة بوقف هجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، ما لم تدمر علاقاتها مع واشنطن بالكامل.

من جانبه، أكد مراسل صحيفة "واشنطن بوست" في البيت الأبيض، جوش دوسلي، على "تويتر" أن أردوغان أثناء المكالمة شكا من غراهام، دون علمه أن الأخير يحضر الاتصال.

At one point during call, Erdogan complained about Graham to Trump without knowing Graham was in the room, per people briefed on call. https://t.co/JghzzXLJLS — Josh Dawsey (@jdawsey1) October 15, 2019

وجاء ذلك على خلفية تعرض نقطة مراقبة للجيش الأمريكي قرب كوباني للقصف التركي الأسبوع الماضي على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة ضد الوحدات الكردية التي تعتبرها تنظيما إرهابيا شرق الفرات.

المصدر: RT