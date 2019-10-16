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غراهام: أردوغان وعد ترامب بالابتعاد عن عين العرب لتفادي مزيد من التصعيد في سوريا

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غراهام: أردوغان وعد ترامب بالابتعاد عن عين العرب لتفادي مزيد من التصعيد في سوريا
Reuters
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أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وعد نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الحملة التركية الجديدة شمال سوريا لن تشمل مدينة عين العرب "كوباني".

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وقال غراهام على حسابه في "تويتر": "شاركت في مكالمة هاتفية جرت أمس بين الرئيسين أردوغان وترامب، حيث تلقى الرئيس ترامب التزاما من الرئيس التركي بالابتعاد عن منطقة كوباني لتفادي مزيد من التصعيد في سوريا".

وشدد السيناتور الجمهوري على أنه إذا واصلت القوات التركية تحركاتها لإحكام سيطرتها على المناطق المحيطة بالمدينة السورية الحدودية، فإنه سيعتبر ذلك خرقا من قبل أردوغان لوعده وتصعيدا خطيرا، مضيفا: "أنا على قناعة تامة بأن الكونغرس والإدارة الأمريكية سيلاحقان أردوغان شخصيا على أي فظائع سترتكب في كوباني وحولها".

ونصح غراهام أنقرة بوقف هجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، ما لم تدمر علاقاتها مع واشنطن بالكامل.

من جانبه، أكد مراسل صحيفة "واشنطن بوست" في البيت الأبيض، جوش دوسلي، على "تويتر" أن أردوغان أثناء المكالمة شكا من غراهام، دون علمه أن الأخير يحضر الاتصال.

وجاء ذلك على خلفية تعرض نقطة مراقبة للجيش الأمريكي قرب كوباني للقصف التركي الأسبوع الماضي على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة ضد الوحدات الكردية التي تعتبرها تنظيما إرهابيا شرق الفرات.

المصدر: RT

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