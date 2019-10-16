موسكو: غوتيريش يقف إلى جانبنا في أزمة تأشيرات الدبلوماسيين مع واشنطن

أعلنت روسيا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشاطرها موقفها تجاه منع الولايات المتحدة بعض الدبلوماسيين الروس من دخول أراضيها للمشاركة في أعمال الجمعية العامة.

وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين للصحفيين أن هذه المسألة طرحت على خلال اجتماع لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة التابعة للأمم المتحدة: "تمكنا من إقناع طيف واسع من الدول بأن مواقفنا سليمة ومطالبنا عادلة وبأن الدولة المضيفة لا تلتزم بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب اتفاقية مقر المنظمة، وتم أثناء الاجتماع التأكيد على أن الأمين العام للأمم المتحدة يشاطرنا تماما موقفنا".

ولفت كوزمين إلى أن واشنطن لم تبرر قرارها بشأن رفض إصدار تأشيرات لـ18 عضوا في الوفد الروسي إلى الجمعية العامة إلا بـ"دواع أمنية"، واصفا هذا التبرير بأنه ذريعة باطلة ومثيرة للضحك.

وسبق أن اقترح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي نقل اجتماعات اللجنة الأولى للمنظمة العالمية، وهي معنية بشؤون نزع أسلحة الدمار الشامل، من نيويورك إلى فيينا أو جنيف، ردا على الإجراءات الأمريكية بحق الدبلوماسيين الروس.

المصدر: نوفوفستي