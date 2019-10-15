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الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان التزامهما بضمان وحدة الأراضي السورية

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الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان التزامهما بضمان وحدة الأراضي السورية
AFP / ADEM ALTAN
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الثلاثاء، التزامهما بضمان وحدة الأراضي السورية.

وأفاد الكرملين بأن بوتين وأردوغان، شددا على ضرورة منع أي صدام بين الجيشين السوري والتركي.

وأضاف أن الرئيس الروسي ونظيره التركي أيدا مواصلة عملية التسوية السياسية في سوريا، واجتماع اللجنة الدستورية في شهر أكتوبر بجنيف.

وقال الكرملين إن بوتين وجه دعوة لأردوغان لزيارة روسيا في الأيام القادمة، مؤكدا أن الرئيس التركي قبل الدعوة.

المصدر: RT

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