ترامب: بينس وبومبيو يتوجهان غدا إلى تركيا للقاء أردوغان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نائبه مايك بينس ووزير خارجيته مايك بومبيو سيتوجهان غدا إلى تركيا للتفاوض مع رئيسها رجب طيب أردوغان حول الوضع في شمال شرق سوريا.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء إن بينس يستعد للقيام بـ"رحلة هامة" إلى تركيا غدا الأربعاء ضمن وفد أمريكي يرأسه هو (بينس) وبومبيو.

وتعهد ترامب بأن يكون موقفه تجاه تركيا وغيرها صارما، مضيفا: إنهم يدافعون عن أنفسهم، وعليهم أن يدافعوا الآن عن السلم والأمن، سيطلب الوفد وقف إطلاق النار، وسنراقب الوضع".

وذكر ترامب بأن إدارته قد أعلنت عن فرض عقوبات "قاسية" على تركيا بسبب عمليتها في سوريا، مضيفا: "لكن لدينا الكثير في الاحتياط إذا فشلت (العقوبات)".

فيما أوضح البيت الأبيض في بيان له أن بينس سيؤكد مجددا للجانب التركي على "التزام الرئيس ترامب بإبقاء نظام العقوبات الاقتصادية ضد تركيا إلى حين التوصل إلى حل".

ونقلت قناة "سي بي إس" أن ترامب كلف بينس وبومبيو بإنجاح المفاوضات مع أردوغان بشأن تحقيق وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، حيث تشن أنقرة عملية "نبع السلام" ضد الفصائل الكردية، بغية التوصل إلى اتفاق بين تركيا والقوات الكردية.

المصدر: وكالات