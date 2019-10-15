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صحفية روسية أطلقت إيران سراحها تتحدث لـRT

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صحفية روسية أطلقت إيران سراحها تتحدث لـRT
RT
الصحفية الروسية يوليا يوزيك
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أعربت الصحفية الروسية يوليا يوزيك المفرج عنها في إيران، عن بالغ سعادتها للاهتمام الذي أبدته وزارة الخارجية الروسية تجاهها، والمساعدة التي تلقتها من الحكومة الروسية على أعلى مستوى.

وقالت يوزيك في حديث لـRT: "لم أكن لأتخيل أن وزارة الخارجية ستنتشلني (من سجني)، وأن أتلقى المساعدة من أعلى المستويات في روسيا. عندما مدوا لي يد (العون)، كانت بالنسبة لي بالفعل يدا ممدودة بكل معنى الكلمة".

وأضافت: "أنا كمواطنة روسية، والدولة أنقذتني في مرحلة ما من حيث المبدأ، لأنني مواطنة روسية، أحدث ذلك تغيرا في نظام حساباتي".

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وقد أعلنت السفارة الروسية في طهران، مطلع الأسبوع، إطلاق السلطات الإيرانية سراح الصحفية الروسية يوليا يوزيك بعد أيام من اعتقالها من الفندق الذي كانت تقيم فيه في طهران.

وقد صرح الملحق الإعلامي الروسي في طهران، أندريه غانينكو، في تصريح خاص لـ RT، بأن السلطات الإيرانية اعتقلت يوزيك للاشتباه في تجسسها لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وعلى خلفية الاعتقال، استدعت الخارجية الروسية السفير الإيراني لدى موسكو، مهدي سنائي، إلى مقرها لتقديم إيضاحات حول إيقاف الصحفية، داعية للإفراج عنها في أسرع وقت.

المصدر: RT

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