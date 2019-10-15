 
مباشر
عاجل
أردوغان يعلن منطقة آمنة داخل الأراضي السورية بطول 444 كم وعمق 32 كم

اليابان.. بلوغ حصيلة ضحايا "هاغيبيس" 66 قتيلا

أخبار العالم

اليابان.. بلوغ حصيلة ضحايا
Reuters KIM KYUNG-HOON
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mjee

أفاد الإعلام الياباني صباح اليوم الثلاثاء بأن حصيلة قتلى الإعصار "هاغيبيس"، الذي ضرب اليابان السبت والأحد الماضيين، ارتفعت إلى 66 شخصا.

وذكرت قناة NHK أن 15 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، إضافة 212 مصابا، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 61 شخصا وفقدان 13.

إقرأ المزيد
اليابان.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار
اليابان.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "هاغيبيس" إلى 18 قتيلا

وتسبب الإعصار بفيضانات ورياح شديدة وانزلاقات للتربة في عدد من محافظات وسط البلاد، وحرمان أكثر من 133 ألف منزل من الكهرباء، و34 ألف منزل من المياه.

ويشارك في عمليات البحث والإنقاذ 110 آلاف من رجال الجيش والشرطة والإطفاء والسلامة البحرية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم مبهرة.. الملكة إليزابيث تفتتح البرلمان البريطاني