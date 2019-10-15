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رئيس بوليفيا يخشى من انقلاب إذا فاز بولاية جديدة

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رئيس بوليفيا يخشى من انقلاب إذا فاز بولاية جديدة
Reuters DAVID MERCADO
الرئيس البوليفي إيفو موراليس
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حذر الرئيس البوليفي اليساري إيفو موراليس من انقلاب محتمل تعده له المعارضة، إذا ما فاز بولاية جديدة في الانتخابات المقررة الأحد المقبل.

وقال الرئيس في مقابلة تلفزيونية أمس الاثنين: "يريدون إحراق منزل الشعب العظيم (مقر الرئاسة في العاصمة لاباز) وتنظيم انقلاب على السلطة إذا فاز إيفو".

وأضاف أن لديه "تسجيلات" تثبت أن هناك مؤامرة يحضر لها معارضون يمينيون بمساعدة جنود سابقين.

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وموراليس هو أول بوليفي متحدر من السكان الأصليين للبلاد يصل إلى سدة الرئاسة في بوليفيا.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز موراليس الحليف للقادة اليساريين في كوبا وفنزويلا، في الانتخابات المزمعة في 20 أكتوبر، على منافسه الرئيس السابق كارلوس ميسا، رغم أنه قد يكون من الضروري إجراء جولة ثانية في 15 ديسمبر للفصل بينهما.

المصدر: أ ف ب

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