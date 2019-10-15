ترامب يفرض رسوما مرتفعة على واردات الصلب التركي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم على الصلب التركي وأوقف مفاوضات على اتفاق تجاري مع أنقرة، في أول عقوبات يفرضها على تركيا بسبب عمليتها العسكرية الواسعة في شمال سوريا.

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وأقر الرئيس الأمريكي مساء الاثنين 14 أكتوبر زيادة الرسوم على واردات الصلب التركية بنسبة 50 في المائة، وأوقف المفاوضات بشأن اتفاق تجاري مزمع عقده مع أنقرة.

يأتي ذلك بعد تغريدة على حسابه في "تويتر" قال ترامب فيها إنه مستعد "لتدمير اقتصاد تركيا بالكامل"، وذلك رداً على العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية وقوات محلية مساندة لها في شمال سوريا.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٤ أكتوبر ٢٠١٩

وأصدر الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين. كما قال أيضاً إنه سيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار.

ونقل بيان للبيت الأبيض عن ترامب، قوله: "أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".



وأضاف ترامب: "سوف أصدر قرارات تنفيذية أخرى لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين وأي شخص يساهم في العمليات التركية المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا".

كما أعلن ترامب أنه سيعاد نشر القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع. وسنحافظ على قوة محدودة في قاعدة التنف جنوبي سوريا لمنع إعادة انتشار داعش". وأضاف أن تلك القوات ستراقب الوضع لمنع تكرار سيناريو عام 2014، عندما أدى تجاهل تهديد تنظيم (داعش) إلى اجتياح التنظيم لجميع أنحاء سوريا والعراق. وتابع ترامب قائلا: "ستبقى قوة صغيرة الحجم من القوات الأمريكية في جنوب سوريا لمواصلة إعاقة فلول تنظيم داعش".

وبناء على الأمر التنفيذي لترامب، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين كبار بسبب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان لها الاثنين، أن العقوبات طالت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية.

المصدر: وكالات