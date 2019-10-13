توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، خلال استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بأن "أي جهة ستهاجم بلاده ستندم".

وخلال حديثه عن أوضاع المنطقة، أعرب خامنئي عن أسفه للدور المدمر لبعض بلدان المنطقة في دعم الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا وإثارة الحروب وإراقة الدماء في اليمن، مضيفا: "ليس لدينا أي دافع للعداء لهذه الدول، لكنها خاضعة لإرادة الولايات المتحدة.. في تصرفها ضد إيران.. أي معتد سوف يندم على مهاجمته لإيران"، حسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية الرسمية.

وبخصوص الأزمة اليمنية، أكد خامنئي أن بلاده تقدمت منذ فترة طويلة بمبادرة تتكون من أربع نقاط لوقف الحرب في اليمن، مشيرا إلى أن إنهاء هذه الحرب سينعكس إيجابا على المنطقة بأسرها.

ووصف خامنئي العلاقات الإيرانية الباكستانية بأنها عميقة للغاية ومتجذرة بين الشعبين، داعيا إلى توظيف هذه الأرضية لرفع مستوى التعاون بين حكومتي البلدين.

المصدر: وكالات