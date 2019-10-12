مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك

أفادت شرطة نيويورك بمقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار صباح اليوم.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصدر أمني أن الحادث وقع في أحد النوادي الليلية جنوبي منطقة بروكلين في المدينة بعد الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

DEVELOPING: Four people were killed in an early morning shooting in Crown Heights, Brooklyn. Three others were injured.https://t.co/59AlZluZ2bpic.twitter.com/mbl6IMpizN — Citizen New York (@CitizenAppNYC) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تقوم الشرطة باستجواب شخصين يشتبه بضلوعهما في الحادث.

المصدر: "نيويورك بوست"