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مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك

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مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك
New York Post
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أفادت شرطة نيويورك بمقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار صباح اليوم.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصدر أمني أن الحادث وقع في أحد النوادي الليلية جنوبي منطقة بروكلين في المدينة بعد الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تقوم الشرطة باستجواب شخصين يشتبه بضلوعهما في الحادث.

المصدر: "نيويورك بوست"

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