ظریف: أمن تركيا لن يتحقق بغزو سوريا

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظریف عن ثقته بأن أمن تركيا لن يتحقق بغزو سوريا، وعرض وساطة بلاده بين الحكومتين السورية والتركية.

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وقال ظریف في حوار خاص أجرته معه قناة "تي آر تي" التركية: "قبل ست سنوات عندما أصبحت وزيرا للخارجية، مشيت على ضفاف نهر الشرق مع وزير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغلو، وطرحت عليه خطة للسلام. في خطتي، دعوت إلى وقف فوري لإطلاق النار وعقد مفاوضات داخلية وإجراء انتخابات في سوريا".

وأضاف: "الآن أعتقد أيضا أن هناك حاجة إلى مفاوضات داخلية ودستور جديد في سوريا. يجب أن نستعد للانتخابات السورية المقبلة عام 2021... وفي رأيي، من المهم شرح الدستور السوري في المرحلة الأولى".

يشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تباشر اللجنة الدستورية المشتركة من المعارضة والحكومة والقوى المدنية عملها في أقرب وقت على إعداد دستور جديد للبلاد.

المصدر:"إسنا"