شجار جماعي بين أتراك وأكراد في بلجيكا

أصيب رجل في شجار جماعي بين محتجين أكراد وأتراك في مدينة لياج الواقعة جنوب شرقي بلجيكا، وفقا للقناة التلفزيونية RTL.

وأوضحت القناة التلفزيونية أن 200 كردي نظموا مسيرة احتجاجية في ميدان سان لامبرت في لياج ضد عملية "نبع السلام" التركية في شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن المسيرة كانت مرخصة من قبل السلطات المحلية وتحت رقابة الشرطة.

BELGIQUE - Des fachos turcs ont attaqué des manifestants kurdes dénonçant l'invasion du Rojava par la TURQUIE à LIÈGE cet après midi.



Les jeunes kurdes ont répliqué à l’attaque : un facho turc hospitalisé#EthnicCleansingOperation#UNstopErdogan#riseup4rojavapic.twitter.com/0Su4r3Pgtc — Kurdistan au féminin (@KurdistanAu) October 11, 2019

وقالت إن الموقف تصاعد بحدة عندما برزت مجموعة مكونة من عشرات المهاجرين الأتراك يحملون الأعلام ويهتفون بشعارات تدعم أنقرة.

وقد حاول حوالي 70 من ضباط الشرطة تشكيل سلسلة بشرية لفصل مجموعتي المحتجين، لكن رغم كل الجهود، اندلعت اشتباكات داخل الميدان.

ونتيجة لذلك، أصيب شخص واحد وتم نقله إلى المستشفى، وفرقت قوات الشرطة المشاركين الباقين في الاشتباكات، باستخدام وسائل خاصة، بما في ذلك مدافع المياه. وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لتحديد هوية مرتكبي الشغب.

وتعد الجالية التركية في بلجيكا تاريخيا إحدى أكبر الجاليات، حيث يتجاوز عددهم 250 ألف شخص (أكثر من 2.5% من سكان البلاد) مكونين من ثلاثة أجيال من المهاجرين.

المصدر: تاس