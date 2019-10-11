علقت هولندا، اليوم الجمعة، تصدير شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا، وذلك ردا على إطلاق أنقرة عملية "نبع السلام" العسكرية في شمال شرق سوريا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، في بيان، إنه استدعى سفير تركيا لدى بلاده، بعدما بدأت أنقرة عملية عسكرية في سوريا.

وأضاف بلوك في بيانه أن "هولندا تندد بالهجوم التركي على شمال شرق سوريا، وتدعو أنقرة إلى عدم مواصلة السير في الطريق الذي تسلكه".

Nederland veroordeelt het Turkse offensief in Noordoost-Syrië. Ik heb de Turkse ambassadeur laten ontbieden. Roepen Turkije op de ingeslagen weg niet te vervolgen. pic.twitter.com/Xjnczqqm4i — Stef Blok (@ministerBlok) October 9, 2019

وتعد هولندا الدولة الأوروبية الثالثة، بعد النرويج وفنلندا، التي تعلق تصدير شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا، حيث أعلنت أوسلو، العضو في حلف الأطلسي، يوم الخميس، تعليق التصدير وقد سبقتها فنلندا يوم الأربعاء، واتخذت قرارا بتعليق أي صادرات أسلحة جديدة إلى تركيا أو الدول الأخرى المشاركة في الحرب.

والأربعاء 9 أكتوبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق قوات بلاده بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

المصدر: وكالات