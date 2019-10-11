قاض في جنوب إفريقيا يوجه اتهامات بالفساد للرئيس السابق زوما

أعلن قاض في جنوب إفريقيا أن الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما (2008 – 2018)، سيحاكم بتهمة الفساد في إطار قضية أسلحة قديمة تتعلق بعقد مع المجموعة الفرنسية "تاليس".

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وقال القاضي في المحكمة العليا في بيترماريتسبورغ، بيكيسيسا منغوني، إن "طلب إسقاط الملاحقات تم رفضه.. القرار اتخذ بالإجماع".

وأشارت محكمة بيترماريتسبورغ العليا، إلى أن النيابة محقة في اعتبارها حجج زوما "معيبة" و"إشكالية".

من جهتها، رحبت وزارة العدل بالقرار، وأعلنت أن "القضية ستعرض الأسبوع المقبل على المحكمة العليا".

وستكون المحاكمة في حال عقدها، الأولى بتهمة الفساد لجاكوب زوما المتورط في عدد من الفضائح التي أدت إلى إسقاطه في فبراير عام 2018، وتخلى حزبه المؤتمر الوطني الإفريقي عنه ودفعه إلى الاستقالة.

وتولى سيريل رامابوزا الرئاسة خلفا له ووعد بالقضاء على الفساد في حزبه وبلده.

ويشتبه بأن زوما (76 عاما) تلقى رشاوى من مجموعة "تاليس" الفرنسية لعقد تسلح بقيمة 4 مليارات يورو في 1999، حيث كان يشغل منصب وزير في الإقليم ثم نائبا لرئيس البلاد.

ولم يصدر عن الرئيس السابق، أي رد فعل على قرار المحكمة التي رفضت أيضا إلغاء الملاحقات ضد مجموعة "تاليس" الفرنسية.

بدورها، أكدت مجموعة "تاليس" في بيان، أنها "أخذت علما بقرار المحكمة وتدرس حاليا الحكم مع فريقها القانوني لترى ما هي الخيارات القانونية الممكنة".

وينص الاتهام على أن زوما تلقى مكافآت من تاليس لتجنيبها ملاحقات بتهم فساد، عن طريق صديقه ومستشاره شابير شيك الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما منذ 2005 في إطار هذا الملف.

المصدر: أ ف ب