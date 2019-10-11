 
مباشر

مقتل 8 أشخاص بهجوم لوحدات كردية في بلدة حدودية تركية

أخبار العالم

مقتل 8 أشخاص بهجوم لوحدات كردية في بلدة حدودية تركية
AFP Nazeer Al-khatib
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mix2

أعلن مكتب حاكم ولاية مردين التركية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح، جراء هجوم لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية.

وأوضح مكتب حاكم الولاية الواقعة بجنوب شرقي تركيا، اليوم الجمعة، أن الوحدات الكردية استهدفت بلدة نصيبين الحدودية التركية بالصواريخ وقذائف المورتر.

إقرأ المزيد
مقتل 3 جنود أتراك في سوريا
مقتل 3 جنود أتراك في سوريا

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات بالمنطقة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر أمنية تركية بمقتل عسكريين تركيين اثنين بريف حلب الشمالي في سوريا.

ويأتي ذلك على خلفية تكثيف تركيا للقصف الجوي والمدفعي على مواقع الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة