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من أين انطلقت الصواريخ التي استهدفت ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل جدة؟

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من أين انطلقت الصواريخ التي استهدفت ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل جدة؟
RT
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نفت شركة ناقلات النفط الإيرانية تنفي تقارير إعلامية نقلت عنها، أن صاروخين من السعودية أصابا ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل مدينة جدة في البحر الأحمر.

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يأتي ذلك، بعدما نقلت وسائل إعلام، عن رئيس العلاقات العامة في شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إن الصاروخان الذين أصابا ناقلة النفط في البحر الأحمر، فجر الجمعة، يحتمل أنهما أطلقا من السعودية.

وتعرضت ناقلة النفط الإيرانية "sabiti" لانفجار قرب ميناء جدة السعودي اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي.

وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، وأن ذلك تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر، ولم تسجل أي إصابات بين أفراد الطاقم.

من جهة أخرى، قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت سابق إن صاروخين استهدفا الناقلة عند الساعة 5:00 و5:20 فجر اليوم الجمعة وتسببا في الانفجار، مؤكدة أن تسرب النفط من الناقلة قد توقف.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية، مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر من منطقة قريبة من خط عبور الناقلة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال متواصلة وسيعلن عن نتائجها تباعا.

المصدر: RT

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