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طهران: الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر

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طهران: الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر
Reuters
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اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية، مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر.

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وأكدت الخارجية الإيرانية أن الهجوم على ناقلة النفط عمل تخريبي نفذ من منطقة قريبة من مسار الناقلة، لافتة إلى أن تحقيقات الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تشير إلى أن الناقلة تعرضت لهجومين اثنين، بفاصل نحو نصف ساعة من شرق البحر الأحمر من منطقة قريبة من خط عبورها.

وأفادت الوزارة بأن الهجوم أدى إلى تلوث بيئي في البحر الأحمر، مشددة على أن المسؤولين عن هذه "المغامرة الخطرة" يتحملون كافة تداعياتها بما فيها التلوث البيئي في البحر الأحمر.

وأفادت الخارجية الإيرانية بأن ناقلة النفط "سابيتي" تعرضت للأضرار جراء الهجوم، لكن وضعها مستقر الآن ولم يصب أي من أفراد طاقمها بأذى.

وأكدت أن التحقيقات لا تزال متواصلة وسيعلن عن نتائجها تباعا.

المصدر: RT

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