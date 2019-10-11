سكان كالفورنيا المحرومون من الكهرباء: كأننا في العالم الثالث

حرم مئات الآلاف في ولاية كالفورنيا الأمريكية من الكهرباء بعد قطعها وقائيا الخميس، في ظل حرائق محدودة اندلعت مع امتداد الرياح الحارة جنوبا نحو لوس أنجلوس.

وقطعت الكهرباء عن 600 ألف مشترك في شمال كالفورنيا بعد أن بدأت شركة "باسيفيك" للغاز والكهرباء وقف إمداداتها في اليوم السابق في مسعى لعدم تكرار كارثة الحريق المدمر للعام الماضي.

ويسمح قطع الكهرباء للشركات المزودة بالتحقق من خطوط التوتر العالي وعدم تعرضها لأضرار خلال ظروف مناخية قد تؤدي إلى اندلاع حرائق بسبب الرياح القوية والجفاف.

ومع توجه الرياح إلى منطقة لوس أنجلوس جنوبا، قطعت السلطات الخميس الكهرباء عن قرابة 13 ألف مشترك لدى شركة "ساذرن كاليفورنيا اديسون".

وفي أقصى جنوب الولاية، حذرت شركة "سان دييغو" للغاز والكهرباء 30 ألف مشترك يقيمون في مناطق معرضة للخطر من احتمال انقطاع الكهرباء في حال ساءت الظروف الجوية.

Electricity was shut off to nearly 750,000 California homes and workplaces on Wednesday as Pacific Gas and Electric imposed a string of planned power outages to reduce wildfire risks posed by extremely windy, dry weather. More here: https://t.co/OHioOkGZ5Vpic.twitter.com/jUdh7nlKTw — Reuters Top News (@Reuters) ١٠ أكتوبر ٢٠١٩

واستدعيت طائرات ومروحيات الإطفاء لإخماد الحريق شرق لوس أنجلوس، امتد على مساحة 200 هكتار.

ومن غير المتوقع أن تكون منطقة لوس أنجلوس السكنية نفسها في خطر، علما بأن الشرطة أعلنت مساء الأربعاء أنها ستزيل بعض مخيمات المشردين الأكثر عرضة للخطر، حيث أفادت تقارير عن اندلاع حرائق صغيرة شمالا تصدت لها فرق الإطفاء بسرعة.

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وأغلقت المدارس والجامعات فيما عمد الأهالي إلى تخزين البنزين والماء والبطاريات والمواد الأساسية، وسط تصاعد الاستياء إزاء انقطاع الكهرباء الذي وصفه البعض بأنه وضع أشبه "بالعالم الثالث".

المصدر: "أ ف ب"