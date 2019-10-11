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كيم يزور ضريح جده ووالده في "قصر الشمس" (صور)

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كيم يزور ضريح جده ووالده في
Reuters
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زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، "قصر الشمس" حيث ضريح والده وجده، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ74 لتأسيس حزب العمال الحاكم.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، أن كيم زار قصر "كومسوسان"، وفق التسمية الكورية، مع أعضاء المكتب الرئاسي للجنة المركزية لحزب العمال أمس الخميس في ذكرى تأسيس الحزب.

من الجدر ذكره، أن "كومسوسان"، أو "قصر الشمس" هو المكان الذي يحفظ فيه رفات كيم إيل-سونغ، وكيم جونغ-إيل، جد الزعيم الحالي ووالده، ويزوره كيم جونغ-أون للاحتفال بالأعياد الوطنية.

ومنذ توليه منصبه في أواخر عام 2011، زاره بصورة دورية لمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال إلا في أعوام 2014 و2016 و2017.

واحتفلت كوريا الشمالية بهذه الذكرى من دون ضجة كبيرة هذا العام، وفق ما قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إذ عادة ما تحتفل كوريا الشمالية بذكرى حزب العمال بمهرجانات واسعة النطاق واستعراضات عسكرية.

كيم يزور ضريح جده ووالده في
ar.yna
كيم يزور ضريح جده ووالده في
ar.yna
كيم يزور ضريح جده ووالده في
ar.yna

المصدر: "يونهاب"

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