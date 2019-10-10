دونالد ترامب يضع تركيا أمام 3 خيارات

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، تغريدة على موقع "تويتر"، وضع فيها تركيا أمام 3 خيارات.

وقال الرئيس الأمريكي "تركيا الآن تهاجم الأكراد، الذين يقاتلون بعضهم البعض منذ 200 عام، لدينا خيار من بين هذه الخيارات: إرسال الآلاف من القوات والفوز عسكريا، ضرب تركيا بشدة ماليا وفرض عقوبات عليها، أو التوسط في صفقة بين تركيا والأكراد".

وقال دونالد ترامب إنه قد تمت هزيمة تنظيم "داعش" برمته، ولم يعد يملك قوات على الأرض في سوريا.

وأضاف الرئيس الأمريكي "لقد قمنا بعملنا على أحسن وجه".

....We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 octobre 2019

وفي وقت سابق، هدد ترامب، تركيا مجددا على خلفية العملية العسكرية في شمال شرقي سوريا، قائلا "أنا أراقبكم عن كثب وسأضرب ماليا إذا لم تلتزموا بقواعد اللعب".

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمال شرقي سوريا، أعلن عنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحت مسمى "نبع السلام"، والتي يقول إنها تستهدف عناصر "حزب العمال الكردستاني" وتنظيم "داعش".

المصدر: RT + تويتر