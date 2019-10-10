تشاويش أوغلو منتقدا إدانة العملية العسكرية في سوريا يذكّر الرياض باليمن

انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو السعودية بشدة في معرض تعليقه على إدانة الرياض للعملية العسكرية التركية شمالي سوريا، متهما إياها بقتل الكثيرين في اليمن.

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ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن تشاووش أوغلو تساؤلا موجها للسعودية مفاده بأي وجه تعارضون عملية "نبع السلام"، فيما أنتم "قتلتم الكثير من الناس في اليمن تركتم أشخاصا جياعا".

وشدد رئيس الدبلوماسية التركية في تصريحات صحفية قبيل توجهه إلى الجزائر على أن عملية بلاده في شمال سوريا المسماة "نبع السلام" تهدف إلى "تطهير المنطقة من الإرهابيين، وضمان وحدة حدود وتراب سوريا".

#عاجل | #تشاووش_أوغلو: لقد قتلتم الكثير من الناس في #اليمن وتركتم أشخاصا جياعا والآن بأي وجه تعارضون عملية "#نبع_السلام" — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 9, 2019

وكانت وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إدانة السعودية لما وُصف بـ "العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا".

ووصف المصدر السعودي المسؤول العملية العسكرية التركية بأنها "تعد سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".

وأعرب بيان بالخصوص عن "قلق السعودية تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليميَّيْن"، محذرا في ذات الوقت من الانعكاسات السلبية لـ"هذا العدوان" على أمن المنطقة واستقرارها، وبخاصة "تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع".

المصدر: وكالات