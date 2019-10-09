اعتقال شخص بعد إطلاق نار خلف عددا من القتلى في مدينة هاله الألمانية

أكدت الشرطة الألمانية مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار في مدينة هاله شرق البلاد، فيما اعتقل شخص واحد.

وأفادت مجلة "فوكس" بأن عملية إطلاق نار ثانية جرى التبليغ عنها في بلدة لاندسبرغ التي تبعد بـ 15 كيلومتر شرق هاله.

BREAKING: Video shows gunman opening fire in Halle in eastern Germany; multiple fatalities pic.twitter.com/sCieREunN8 — BNO News (@BNONews) 9 октября 2019 г.

ونشر حساب الشرطة الألمانية تغريدة على "تويتر" أكد فيها نشر عدد من رجال الشرطة في المدينة، مضيفا أنه "وفقا للمعلومات الأولية يوجد قتلى، ونحن نجري عمليات بحث مستعجلة (...) يرجى منكم البقاء في منازلكم أو البحث عن مكان آمن".

من جهتها، أكدت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني أن عملية إطلاق النار وقعت بمحاذاة معبد يهودي.

وقال متحدث باسم الشرطة في وقت سابق من اليوم إنه "تم سماع طلقات نارية، فيما فر الجاني المزعوم على متن سيارة".

ويأتي الهجوم تزامنا مع احتفال يهود العالم بيوم كيبور (عيد الغفران) الذي تجرى فيه طقوس الصوم والصلوات للتكفير عن الذنوب.

المصدر: وكالات