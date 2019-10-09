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بلومبيرغ: تركيا بدأت دخول الأراضي السورية

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نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر كردي رسمي، اليوم الأربعاء، أن القوات التركية بدأت الدخول إلى شمال شرقي سوريا.

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وقال المصدر إن "القوات التركية بدأت بالعبور إلى داخل شمال شرقي سوريا، لرد المسلحين الأكراد بعيدا عن حدودها"، من دون أن يفصح عن المزيد من المعلومات.

يأتي ذلك، في وقت أعلنت تركيا استكمال استعداداتها لشن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، واستقدمت تعزيزات عسكرية إلى الحدود.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أنها لن تساند "قوات سوريا الديموقراطية" (يشكل الأكراد غالبيتها) في أي هجوم تشنه تركيا ولن تدافع عنهم في أي مكان.

المصدر: bloomberg

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