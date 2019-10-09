وجه رئيس إقليم كردستان السابق، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وضع الأكراد حاليا بشمال سوريا.

شدد بارزاني في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" على إن "دماء الأكراد أغلى من المال والسلاح"، وذلك في معرض تعليقه على التصعيد في شمال شرقي سوريا.

Dear President Trump, please know that the people of Kurdistan have always pursued their just rights. The Peshmerga have defeated ISIS and are an effective part of the coalition against terror. The blood of the Kurds is far more valuable than money and weapons. Thank you. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) 9 октября 2019 г.

وكتب بارزاني في تغريدته: "عزيزي الرئيس ترامب، الرجاء أخذ العلم بأن شعب كردستان لطالما سعى لحقوقه العادلة".

وأضاف: "لقد هزمت قوات البيشمركة تنظيم "داعش"، وشكلت جزءا فعالا من التحالف ضد الإرهاب".

وختم بارزاني قائلا: "دماء الأكراد أغلى وأكثر قيمة من المال والأسلحة".

يأتي ذلك، في وقت أعلنت تركيا استكمال استعداداتها لشن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، واستقدمت تعزيزات عسكرية إلى الحدود.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أنها لن تساند "قوات سوريا الديموقراطية" (يشكل الأكراد غالبيتها) في أي هجوم تشنه تركيا ولن تدافع عنهم في أي مكان.

المصدر: RT