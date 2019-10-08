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الدفاع التركية: تحييد 9 مسلحين في غارات شمالي العراق

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الدفاع التركية: تحييد 9 مسلحين في غارات شمالي العراق
Reuters / Murad Sezer
مقاتلة تركية من طراز "F-16"
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قالت الدفاع التركية إن القوات المسلحة، وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، تمكنت من "تحييد" 9 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "غارات جوية استهدفت مواقع الإرهابيين" بمنطقتي "هاكورك" و"حفتانين" شمالي العراق.

وتشن القوات التركية غارات بشكل مستمر على مواقع لحزب العمال الكردستاني شمال العراق، ردا على ما تقول الحكومة التركية إنها هجمات ينفذها المسلحون الأكراد داخل البلاد انطلاقا من الأراضي العراقية.

المصدر: الأناضول

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