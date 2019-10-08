الولايات المتحدة تقدم مساعدة بقيمة 98 مليون دولار للمعارضة الفنزويلية

وقعت الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية اتفاقية ثنائية تنص على تقديم واشنطن مساعدة بقيمة 98 مليون دولار لـ "الحكومة" الفنزويلية الموازية التي شكلها زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وتم التوقيع على الاتفاقية، اليوم الثلاثاء، من قبل مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مارك غرين، وسفير المعارضة الفنزويلية لدى واشنطن، كارلوس فيكيو.

وحسب الاتفاقية، فإن المساعدات تقدم "لدعم حقوق الإنسان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة" في فنزويلا.

Este apoyo es para el desarrollo de la política exterior venezolana, aumentar la presión internacional, la lucha contra la censura, la protección de activos en el extranjero, el desarrollo del @PlanPais, apoyo a sociedad civil, defensa de #DDHH y lucha por elecciones libres. pic.twitter.com/kDTObq17S6 — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) 8 октября 2019 г.

ووصف الجانبان الاتفاقية بـ "التاريخية". وأعرب سفير المعارضة الفنزويلية عن امتنانه للولايات المتحدة، فيما أكد مارك غرين التزام واشنطن بدعم "الحرية والازدهار والديمقراطية" في فنزويلا.

وبهذا، تكون المساعدات الأمريكية للمعارضة الفنزويلية التي تم تقديمها في الفترة الأخيرة، قد وصلت إلى 568 مليون دولار.

المصدر: RT، وكالات