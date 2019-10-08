 
مباشر

رئيس البرلمان التركي: لا قيمة لتهديدات ترامب

أخبار العالم

رئيس البرلمان التركي: لا قيمة لتهديدات ترامب
Reuters Umit Bektas
رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/micn

أعلن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، أن أنقرة لا تولي أي قيمة لتهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدمير الاقتصاد التركي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن رئيس البرلمان قوله، اليوم الثلاثاء: "نعتقد أن تصريحاته متعلقة بالسياسة الداخلية الأمريكية وأنقرة لا تولي أي قيمة لهذا التهديد ولا يمكن لأحد أن يهدد بلادنا".

إقرأ المزيد
نائب أردوغان بعد تحذير ترامب: تركيا لا تخضع للتهديدات والإملاءات
نائب أردوغان بعد تحذير ترامب: تركيا لا تخضع للتهديدات والإملاءات

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد في تغريدة على "تويتر"، أمس الاثنين، بتدمير اقتصاد تركيا في حال "تخطت الحدود".

وجاء ذلك على خلفية إتمام تركيا تحضيراتها لشن عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية بشمال شرقي سوريا.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خريطة الانتشار العسكري الأمريكي بشمال سوريا