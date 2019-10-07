ترامب: حذرت أردوغان من تداعيات إصابة أي جندي أمريكي شمال شرق سوريا

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه حذر نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، من إصابة أي جندي أمريكي بسبب العملية التركية شمال شرق سوريا.

وقال ترامب، في تصريح أدلى به مساء اليوم الاثنين في البيت الأبيض: "يتمركز في هذه الأراضي 50 من عسكريينا، وهذه منطقة صغيرة، ولا أريد أن يتضرروا أو يقتلوا".

وأضاف ترامب: "أبلغت الرئيس أردوغان بهذا الأمر، وقلت له لا تلحقوا بهم أي أذى، وإلا فستكون هناك مشاكل كبيرة".

كما شدد ترامب، تعليقا على قراره سحب العسكريين الأمريكيين من شمال شرق سوريا رغم نية تركيا تنفيذ عملية هناك، على أن "أمريكا تريد إعادة قواتها إلى الوطن".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ليس متحيزا لأحد بقرار سحب قوات الولايات المتحدة من المنطقة.

وأكد الرئيس التركي، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده عازمة على شن عملية عسكرية شمال شرق سوريا لتطهير المنطقة من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

ويأتي ذلك تزامنا مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش".

وفي غضون ذلك، تعهد الرئيس الأمريكي، بـ "تدمير وهدم" اقتصاد تركيا في حال إقدامها على أي خطوة "خارج الحدود" في سوريا.

المصدر: وكالات