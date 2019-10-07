خفر السواحل الإيطالي: مصرع 13 امرأة في غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

أعلنت قوات حرس السواحل الإيطالية، يوم الاثنين، مقتل 13 امرأة عندما غرق مركب يحمل عشرات المهاجرين قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا جنوبي صقلية.

وأضافت أن سفن الإنقاذ ساعدت 22 ناجيا من المركب، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن ناجين جرت بعد تلقي بلاغ في ساعة متأخرة من مساء الأحد بأن مركبا يحمل نحو 50 شخصا يواجه مشكلات.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن المركب أبحر من تونس وكان يقل مهاجرين تونسيين ومن غرب إفريقيا.

وأضافت قوات حرس السواحل في بيان، إن سفنا من حرس السواحل وشرطة الجمارك وصلت إلى المركب الذي انقلب وسط أمواج متلاطمة، على بعد نحو 6 أميال بحرية من ساحل لامبيدوزا.

وقال تشارلي ياكسلي، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "يسلط هذا الضوء مرة أخرى على ضرورة اتخاذ تحرك عاجل للتصدي للوضع في البحر المتوسط".

وصرح ياكسلي بأن أكثر من 1000 شخص لقوا مصرعهم في البحر المتوسط هذا العام وحده، وأن معظمهم كانوا في الطريق من ليبيا إلى أوروبا.

وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إن قرابة 7939 مهاجرا وصلوا إيطاليا عبر البحر هذا العام بانخفاض نسبته 63% مقارنة مع الفترة نفسها في 2018 و93% عن مستويات عام 2017.

المصدر: رويترز