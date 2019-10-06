طهران تؤكد نيتها تطبيق المرحلة الرابعة من تقليص التزاماتها النووية

أكدت إيران، اليوم الأحد، عزمها اتخاذ المرحلة الرابعة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما لم تفِ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.

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وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز کمالوندي، خلال افتتاح مراسم دورة تدريبية للحقوق النووية: "خطوة إيران القادمة في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الطريق، إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى في الاتفاق التزاماتها".

وأضاف "في حال نفذت الأطراف الأخرى التزاماتها فإن إيران على استعداد للعودة للوضع السابق، وفي غير هذه الحالة فإن خفض الالتزامات من قبل إيران سوف يستمر".

وشدد كمالوندي على أن "قرار إيران بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يأتي بعد صبر استراتيجي استمر عاما، وجاء للرد على الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة بالخروج أحادي الجانب من الاتفاق".

وكانت طهران أعلنت في 6 سبتمبر المنصرم أنها بدأت بتنفيذ المرحلة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي "ردا على انتهاكات واشنطن للاتفاق".

المصدر: "إرنا"