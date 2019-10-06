واشنطن تحذر من تفاقم توتر العلاقات بين تركيا وقبرص

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن قلقه من خطر تفاقم توتر العلاقات بين تركيا وقبرص بسبب الأخطاء أو سوء تقدير أي طرف منهما.

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، في أثينا أمس السبت، أن واشنطن تسعى إلى ضمان احترام أنقرة لمبادئ القانون الدولي في عمليات الحفر الخاصة بالتنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة البحر المتوسط، مضيفا أن بلاده أبلغت تركيا بأن "عمليات الحفر غير المشروعة أمر غير مقبول".

هذا وأعلنت قبرص، الجمعة الماضي، أن تركيا أقدمت على إرسال سفينة حفر إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا ترخيصا للتنقيب البحري عن النفط والغاز، معتبرة هذه الخطوة تصعيدا حادا وانتهاكا من قبل أنقرة لحقوق الجزيرة السيادية.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد حث الولايات المتحدة على استخدام نفوذها لنزع فتيل التوتر في شرق البحر المتوسط ، حيث يجري بين قبرص وتركيا نزاع حول حقوق التنقيب في المناطق البحرية.

المصدر: وكالات