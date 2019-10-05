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الشرطة البريطانية تلقي القبض على 10 نشطاء بيئة قبل احتجاجات متوقعة

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الشرطة البريطانية تلقي القبض على 10 نشطاء بيئة قبل احتجاجات متوقعة
Reuters / Henry Nicholls
الشرطة البريطانية تلقي القبض على 10 نشطاء مناخ قبل احتجاجات متوقعة
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قالت شرطة لندن إنها اعتقلت 10 نشطاء ممن يدعون لمكافحة تغير المناخ قبل موجة احتجاجات جديدة، من المقرر أن تنظمها، يوم الاثنين، جماعة "إكستينكشن ريبليون" المعنية بالدفاع عن البيئة.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة، اليوم السبت، إن قوات الأمن اعتقلت سبع نساء وثلاثة رجال "للاشتباه بتآمرهم لإحداث إزعاج عام".

من جهتها، أفادت الجماعة في بيان بأنها "تطلب من الحكومة تركيز انتباهها ومواردها على مواجهة الوضع المناخي والبيئي الطارئ الذي يهدد الجميع".

وأشار مصور من وكالة "رويترز"، إلى أنه شاهد الشرطة تقتحم أحد أبواب مبنى تستخدمه الجماعة مخزنا لأدواتها.

ونظمت الجماعة احتجاجا استمر 11 يوما في لندن في أبريل، وهو ما أثر على حركة النقل العام والطرق.

ويوم الخميس، استخدم نشطاء يطالبون بمكافحة تغير المناخ سيارة إطفاء في رش طلاء أحمر على واجهة وزارة الخزانة البريطانية، في محاولة للفت الانتباه لما يقولون إنه تقاعس الحكومة عن درء كارثة مناخية.

نشطاء المناخ يقتحمون مركز تسوق في العاصمة باريس

أما في فرنسا، فقد اقتحم نشطاء المناخ مركز تسوق في العاصمة باريس وعرقلوا العمل فيه وأغلقوا أبوابه.

واختلط مئات المتظاهرين من جماعة معنية بالمناخ مع بعض أعضاء حراك "السترات الصفراء" ودخلوا مركز "إيطالي دوز" في جنوب العاصمة الفرنسية، صباح السبت.

وأغلقت المتاجر أبوابها عندما حاصر المتظاهرون أبواب مركز التسوق وتحصنوا في الداخل.

ورفع المحتجون لافتات تحمل العديد من الشعارات منها "بيئة متطرفة، الموت للرأسمالية"، وقالت ناشطة في مجال المناخ: "حان الوقت لتغيير الوضع والقول إن مجتمعنا سيؤدي إلى كارثة رهيبة بالنسبة للإنسانية.. نريد أن نظهر أننا هنا ولن نستسلم أبدا".

هذا وتجمع العشرات من رجال الشرطة خارج المركز التجاري لمراقبة الاحتجاج المستمر.

المصدر: وكالات

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