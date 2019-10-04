أصدرت 3 لجان بالكونغرس الأمريكي خطابا شديد اللهجة إلى النواب، تحثهم فيه على إدانة الرئيس، دونالد ترامب، لطلبه مساعدة خارجية في ملاحقة منافسه السياسي، جو بايدن.

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وحمل الخطاب توقيعات قادة 3 لجان بمجلس النواب، تجري تحقيقا بشأن مساءلة ترامب وعزله، وهي لجنة الاستخبارات، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الرقابة والإصلاح.

واتهم الموقعون ترامب ومساعديه بـ "الانخراط في حملة تضليل وتخبط في محاولة لتطبيع تصرفه فيما يتعلق بحث قوى خارجية على التدخل في الانتخابات".

ورفض الخطاب زعم ترامب بأنه لم يفعل شيئا خاطئا، واصفا تصرفاته بشأن أوكرانيا والصين بأنها "غير أخلاقية وغير وطنية وخاطئة".

وخص رؤساء اللجان بالذكر وزير الخارجية، مايك بومبيو، ونائب الرئيس، مايك بينس، لعدم إبلاغهما عن مساعي ترامب للحصول على مساعدة قادة أجانب لحملته الرئاسية في انتخابات 2020.

المصدر: د ب أ