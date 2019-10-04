بريطانيا تستنكر أعمال التنقيب التركية قرب قبرص

استنكر وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا، كريستوفر بينشر، أعمال التنقيب في البحر المتوسط التي تقوم بها تركيا بجنوب جزيرة قبرص.

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وأكد بينشر خلال اجتماعه بالرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، في نيقوسيا اليوم الجمعة، أن بريطانيا "تشجب" أي أعمال حفر في المياه القريبة من قبرص، مع تصاعد الخلاف بين نيقوسيا وتركيا.

وقال الوزير البريطاني: "أوضحت تماما أن بريطانيا تستنكر أي تنقيب في المياه القريبة من قبرص، وتؤيد حق قبرص في استخراج النفط والغاز في منطقتها الاقتصادية الخالصة".

وقال إنه ينبغي استخراج أي ثروة نفطية لصالح جميع القبارصة.

يأتي ذلك، بعدما أعلن دبلوماسي تركي اليوم، أن سفينة الحفر التركية "ياووز" ستبدأ جولة جديدة من عمليات الحفر البحرية في شرق البحر المتوسط، جنوبي قبرص في السابع من أكتوبر.

وفي وقت سابق، قالت قبرص إن إقدام تركيا على إرسال السفينة ياووز إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا ترخيصا لشركات أخرى للتنقيب البحري عن النفط والغاز بمثابة "تصعيد حاد" لما وصفته بانتهاكات أنقرة لحقوق الجزيرة السيادية.

المصدر: "رويترز"