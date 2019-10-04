تسيير الدورية التركية الأمريكية المشتركة الثالثة شرق الفرات بسوريا

قام الجيشان التركي والأمريكي، اليوم الجمعة، بتسيير الدورية البرية المشتركة الثالثة، شرق الفرات بسوريا في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء "المنطقة الآمنة".

إقرأ المزيد

وأشار بيان وزارة الدفاع التركية، إلى أن الدورية المشتركة جرت بواسطة المركبات المدرعة، وبرفقة طائرات من دون طيار، في شرق مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة.

وتوصلت أنقرة وواشنطن في 7 أغسطس الماضي، لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا.

وأكد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أمس الخميس لنظيره الأمريكي، مارك إسبر، تصميم بلاده على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة على إقامة "المنطقة الآمنة" شمال سوريا في حال تعثر عملية إنشائها.

وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا، لفتت فيه إلى أن الجانب التركي جدد التشديد على ضرورة "إقامة منطقة آمنة أي ممر سلام خال من الأسلحة الثقيلة والإرهابيين على طول الحدود بعمق 30 كيلومترا شرقي الفرات".

وقال أكار لإسبر، حسب البيان: "هذا العمل سينتهي في حال حدوث أي تعثر أو مماطلة، ونحن مصممون جدا على ذلك".

المصدر: "الأناضول"+ RT