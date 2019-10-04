المصاب الأول بالرصاص الحي في هونغ كونغ يواجه تهمة الاعتداء على شرطي

وجهت سلطات هونغ كونغ تهمة المشاركة في أعمال شغب والاعتداء على شرطي للمتظاهر الشاب الذي أصيب يوم الثلاثاء الماضي بالرصاص الحي.

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وأصيب الطالب تشانغ شي-كين (18 عاما) بجروح في حي تسوين وان على بعد 10 كيلومترات من وسط المدينة، بعدما أطلق شرطي عليه النار من مسافة قريبة، وأصابه على مستوى الصدر في حين كان محتجون يهاجمون وحدة الشرطي.

وهذا هو المتظاهر الأول الذي يصاب بالرصاص الحي منذ بدء المواجهات بين المتظاهرين في هونغ كونغ وقوات الأمن.

وأعلنت الشرطة أن الطالب تشانغ ملاحق بتهمتين تتعلقان بالاعتداء على عنصر أمن، وقد يسجن لعشر سنوات.

وشهد يوم الثلاثاء، الذي تزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مواجهات وعنفا غير مسبوق في هونغ كونغ منذ بداية الحركة الاحتجاجية.

وأوضح ستيفن لو قائد شرطة هونغ كونغ أن الشرطي مطلق النار كان خائفا على حياته و"في وقت قصير جدا، اتخذ قرارا وأطلق النار على المهاجم".

ويعترض متظاهرون على هذه الرواية للحادث، ويؤكدون أن الشرطي اقتحم حشد المتظاهرين ولم يطلق طلقات تحذيرية.

المصدر: أ ف ب