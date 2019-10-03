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مقتل 22 شخصا جراء هجمات في إقليم أمهرة بإثيوبيا

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مقتل 22 شخصا جراء هجمات في إقليم أمهرة بإثيوبيا
AFP Zacharias ABUBEKER
صورة من الأرشيف
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أعلن مسؤول في حزب "حركة أمهرة الوطنية" عن مقتل 22 شخصا جراء اشتباكات بين قوات محلية خاصة ومسلحين، خلال الأيام الأخيرة في إقليم أمهرة بشمال إثيوبيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس حزب "حركة أمهرة الوطنية"، ديسالين تشاني، قوله إن الاشتباكات الأحدث اندلعت، يوم الجمعة الماضي، عندما قتل مسلحون 10 أشخاص في كمين نصبوه لحافلة صغيرة متجهة إلى مدينة جوندار في الولاية.

وأضاف أن 12 جنديا قتلوا في اليوم التالي عندما تعرضت قافلتان تنقلان أفرادا من قوات أمهرة الخاصة لهجوم.

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وربط تشاني أعمال العنف بـ "لجنة كيمانت"، وهي جماعة من القياديين المنتخبين محليا تدعو لحق تقرير المصير لشعب كيمانت، وهي جماعة عرقية فرعية في أمهرة.

وقال رئيس "لجنة كيمانت" إن أفرادا من جماعته اضطروا لصد هجوم دفاعا عن النفس بعد أن استهدفتهم جماعة مسلحة.

يذكر أن إقليم أمهرة بشمال إثيوبيا يشهد أعمال عنف عرقية في الأشهر الأخيرة. وقد أسفرت الاشتباكات بين القوات المحلية وجماعات مسلحة عرقية عن مقتل عشرات الأشخاص.

المصدر: رويترز

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