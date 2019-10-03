أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تساعد الصين في تطوير منظومة إنذار مبكر من هجوم صاروخي.

وقال بوتين خلال جلسة لمنتدى "فالداي" في سوتشي، اليوم الخميس: "لن أكشف عن سر كبير، وهذا سينكشف على أي حال. نحن نساعد الشركاء الصينيين في تطوير منظومة إنذار مبكر من هجوم صاروخي".

وأضاف بوتين أن "هذا أمر جدي، سيعزز القدرات الدفاعية للصين بشكل جذري. والآن مثل هذه المنظومة موجودة لدى الولايات المتحدة وروسيا فقط".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "من المستحيل ردع الصين، وفي حال حاول أحد القيام بذلك، فإنه سيدرك أن هذا مستحيل، وسيلحق أضرارا بنفسه جراء تلك المحاولات".

وأشار إلى أن روسيا والصين تتعاونان في العديد من المجالات، ابتداء من الزراعة ووصولا إلى الفضاء.

وأكد بوتين أن الصداقة بين روسيا والصين "ليست موجهة ضد أي طرف. ونحن نعمل دائما بشكل إيجابي من أجل مصالح بعضنا البعض".

المصدر: وكالات