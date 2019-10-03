الليكود: نتنياهو يبحث إجراء تصويت مبكر على زعامة الحزب

أعلن متحدث باسم حزب "الليكود" الإسرائيلي أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يبحث إجراء انتخابات مبكرة لزعامة الحزب، وذلك بعد إجراء انتخابات عامة مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.

وقال المتحدث باسم "الليكود" في بيان له، اليوم الخميس، إن نتنياهو يبحث تلك الفكرة "للقضاء على أي توهم بوجود تمرد داخل الليكود" ضده، وإقناع أي منافسين سياسيين يشكون في ذلك بالانضمام إليه في حكومة وحدة وطنية.

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وأفادت صحيفة "معاريف" بأن اللجنة المركزية لـ "الليكود" ستجتمع الخميس المقبل لتحديد موعد لانتخابات الحزب.

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله خلال اجتماع مع نواب حزبه، إن "إجراء انتخابات مبكرة... سيوحد (الحزب) حول قيادتي".

وأشار معلقون سياسيون إلى أن من شأن فوز نتنياهو في تصويت جديد على زعامة "الليكود" أن يحبط احتمال قيام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الذي كلف نتنياهو الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة، باختيار عضو آخر في الحزب حال إخفاق رئيس الوزراء.

المصدر: رويترز