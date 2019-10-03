اسأل الرئيس!

تكتسي الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية والإمارات أهمية بالغة في ظل الأوضاع الحساسة والحرجة في المنطقة، وبهذه المناسبة ندعوكم للتفاعل معنا.

قناة RT تتطلع إلى معرفة أهم التساؤلات التي يرغب متابعينا في جميع أرجاء العالم طرحها أمام الرئيس الروسي، إذا سنحت لهم مثل هذه الفرصة.

ويمكن لجميع المهتمين صياغة أسئلتهم واستفساراتهم التي تشغل أذهانهم في ضوء هذه الزيارة التاريخية الهامة والأوضاع المستجدة في المنطقة، وكتابتها في خانة التعليقات في أسفل الخبر.