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إيران تغلق معبرين حدوديين مع العراق بسبب الأوضاع الأمنية

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إيران تغلق معبرين حدوديين مع العراق بسبب الأوضاع الأمنية
Reuters ESSAM AL-SUDANI
معبر حدودي بين إيران والعراق
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أغلقت إيران اليوم الخميس، معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق، بسبب تطور الأوضاع الأمنية، وفق ما أفاد مراسل RT في إيران.

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وقال قاسم رضائي قائد حرس الحدود الإيرانية إنه "تم إغلاق منفذي خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق منذ أمس لدواع أمنية".

وفي وقت لاحق، أعادت طهران فتح معبر جذابة مع العراق، والإبقاء على معبر خسروي مغلقا حتى إشعار آخر، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

يأتي ذلك، بعدما قالت مصادر في الشرطة العراقية إن 11 شخصا، بينهم شرطي واحد، قُتلوا خلال احتجاجات شهدتها مدن في جنوب العراق الليلة الماضية.

هذا وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، حظر تجوال كاملا على الأفراد والمركبات في العاصمة بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا من يوم الخميس وحتى إشعار آخر.

من الجدير ذكره، أن معبر خسروي الذي يربط مدينة قصر شيرين في إقليم كرمانشاه الإيراني بمحافظة ديالى العراقية، أعيد فتحه منذ أسبوعين بعد إغلاق دام منذ عام 6 سنوات لأسباب أمنية.

المصدر: RT

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