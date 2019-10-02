أوكرانيا تستأنف استيراد الكهرباء من روسيا

قال مصدر في المكتب الصحفي، بشركة "أوكرنيغو" (الشركة المشرفة على تشغيل منظومة الطاقة الأوكرانية)، إن أوكرانيا استأنفت أمس استيراد الكهرباء من روسيا.

يأتي ذلك بعد أن أدخل البرلمان الأوكراني تعديلات على بعض التشريعات، مما سمح باستيراد الكهرباء من روسيا وبيلاروس على أساس تعاقدي.

وفي وقت سابق، ذكرت شركة " نفتوغاز أوكرانيا" أن مؤسسة تابعة لها، بدأت في استيراد الكهرباء من بيلاروس، وبيعها في السوق الأوكرانية بموجب عقد طويل الأجل مع شركة بيلاروسية.

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وفي 1 يوليو، بدأت بالعمل، سوق الطاقة الكهربائية في أوكرانيا. ويجب القول، إن إطلاق هذه السوق، يأتي ضمن التزامات كييف في إطار تنفيذ حزمة الطاقة الثالثة للاتحاد الأوروبي، وأحد شروط برنامج التعاون بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي، وتلقي مساعدة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 500 مليون يورو هذا العام.

المصدر: تاس