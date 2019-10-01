فنلندا: مقتل شخص وإصابة 10 بحادث عنف شرقي البلاد

قالت الشرطة الفنلندية اليوم الثلاثاء إن شخصا واحدا قتل وأصيب 10 آخرون بينهم الجاني، بحادث عنف في مدرسة مهنية بمدينة كوبيو شرقي فنلندا.

وقالت الشرطة في تغريدة عبر تويتر إنه "وفقا لمعلومات محدثة، فقد أصيب 10 أشخاص في حادث عنف وقع في مدرسة موجودة في مركز هيرمان للتسوق في كوبيو بجروح، اثنان منهما في حالة خطرة، وهناك قتيل".

Päivitetyn tiedon mukaan #Kuopio n Hermannissa on loukkaantuneita kymmenen, joista kaksi vakavasti. Menehtyneitä on yksi. #poliisi#poliisiis — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) October 1, 2019

Kauppakeskus #Hermannin välikohtauksessa #Kuopio ssa on tämän hetkisen tiedon mukaan loukkaantunut yhdeksän henkilöä joista yksi on epäilty tekijä. Tämän lisäksi yhden henkilön tiedetään menehtyneen. #poliisi#poliisiis — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) October 1, 2019

وأفادت وسائل الإعلام بأنه تم القبض على المهاجم، بعدما استخدمت الشرطة الأسلحة النارية.

ونقلت "رويترز" عن الشرطة قولها إن المشتبه به كان يحمل مسدسا وسكينا.

المصدر: "رويترز"