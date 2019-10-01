بيونغ يانغ وواشنطن تستأنفان المحادثات السبت المقبل

نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء عن دبلوماسي كبير، أن بيونغ يانغ وواشنطن اتفقتا على استئناف المحادثات النووية على مستوى فرق العمل خلال الأسبوع الجاري.

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وقالت تشوي سون-هي النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي، إن بيونغ يانغ وواشنطن اتفقتا على تنظيم اتصال مبدئي في 4 أكتوبر الجاري، على أن يتم عقد المحادثات على مستوى العمل في اليوم التالي.

وذكرت أن الوفد الكوري الشمالي جاهز لدخول المفاوضات مع الولايات المتحدة، معتقدة أن المفاوضات ستسهم في تسريع تقدم العلاقات الكورية الشمالية الأمريكية على نحو إيجابي.

ورحبت كوريا الجنوبية باستئناف المفاوضات، وقالت كيم مين-جونغ المتحدثة الرسمية للمكتب الرئاسي "ترحب كوريا الجنوبية بالاتفاق بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لعقد المحادثات النووية على مستوى العمل في الـ5 من أكتوبر."

وأضافت "نأمل في أن يتمكن الجانبان من إحراز تقدم في المفاوضات المقبلة على المستوى العملي لنزع السلاح النووي بشكل كامل وإحلال السلام الدائم."

يذكر أن بيونغ يانغ أعربت مؤخرا عن نيتها العودة إلى طاولة الحوار بعد فترة من التوترات الناجمة عن استيائها من التدريبات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات