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شاهد لحظة انهيار جسر في تايوان

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شاهد لحظة انهيار جسر في تايوان
AFP SAM YEH
انهيار جسر في تايوان
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انهار جسر لصيد الأسماك في قرية على ساحل المحيط الهادئ في تايوان، ما أدى إلى إصابة 14 شخصا على الأقل بجروح متفاوتة، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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وتظهر لقطات الفيديو، صهريج محروقات يسير عبر الجسر، قبل أن ينهار الجسر بالكامل ويغرق في الماء.

وسقط الجسر الذي يبلغ طوله 131 قدما في منطقة نانفانغاو، على مجموعة من قوارب الصيد، ما أسفر وفق وكالة الإطفاء الوطنية عن محاصرة 6 أشخاص في أحد القوارب.

وقالت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، إن عملية الإنقاذ قد بدأت للبحث عن الجرحى والمفقودين، آملة في إنقاذ الجميع في أسرع وقت لتقليل الأضرار.

المصدر: وكالات

 

 

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