كيف أصبح ستالين زعيم الهنود الحمر في أمريكا؟

دحرت القوات السوفيتية على تخوم موسكو عام 1941 قوات هتلر والمحور الفاشية النازية، وبددت أسطورة "ألمانيا التي لا تقهر"، ليعلن الهنود الحمر ستالين بعد ذلك زعيما فخريا لهم.

وتم إرفاق اللقب بقلنسوة الريش التقليدية التي تحدد صفة القائد العسكري وتمنحه قوة روحية وتحصنه.

وقال مصدر في متحف "تاريخ روسيا الحديث"، إن الزعيم السوفيتي نال هذا اللقب، من اتحاد الهنود الحمر الأمريكي، الذي يضم 27 قبيلة من الولايات المتحدة وكندا وأمريكا الوسطى.

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وكتب إدوارد كارتر رئيس الجمعية الأمريكية للمساعدة العسكرية لروسيا في الحرب العالمة الثانية برسالة إلى السفير السوفيتي في واشنطن: "تم عرض الكثير من القادة على زعماء القبائل، ولكن في المحصلة تم اختيار يوسف ستالين قائدا متميزا لهم عام 1941".

لم يتسنّ تسليم غطاء الرأس المريش لستالين شخصيا، لأن الحرب العالمية الثانية كانت في عامها الثاني تلك السنة، ولذلك تم تسليمه لإدوارد كارتر، وفي ديسمبر 1944 أرسلت هذه الهدية الرمزية إلى أحد المتاحف السوفيتية.

المصدر: "نوفوستي"