كاراكاس: واشنطن فرضت أكثر من 350 من التدابير التقييدية ضد فنزويلا

قالت ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي، إن السلطات الأمريكية فرضت أكثر من 350 من الإجراءات التقييدية الأحادية، ضد بلادها في الفترة بين عامي 2015 و 2019.

وأضافت رودريغيز، متحدثة خلال المناقشة السياسية العامة للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن اقتصاد فنزويلا، فقد بسبب هذه العقوبات، 130 مليار دولار.

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وأكدت رودريغيز، أن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة، على بلادها، هو تجربة مسيئة في مكافحة مبادئ الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وقالت: "لقد أصبحت فنزويلا حقلا، لتجربة أمريكية شريرة لمكافحة أفكار عالم متعدد الأقطاب. تسبب الإرهاب الاقتصادي، ضد فنزويلا في انخفاض دخل البلاد بأكثر من تسعة أضعاف".

ووصفت التدابير الأمريكية، ضد بلادها، "بالسرقة الوقحة لمواردنا".

المصدر: وكالات