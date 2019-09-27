إيران: ابتكرنا الدفاع السيبراني قبل الولايات المتحدة

أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني غلام رضا جلالي، أن بلاده ابتكرت الدفاع السيبراني لأول مره بالعالم في العام 2010، وأنها سبقت حتى الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

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وقال جلالي، إنه "نظرا لتغير طبيعة التهديدات، ظهرت عناصر مثل وسائل الإعلام والرأي العام وما شابه ذلك والتي بإمكانها أن تضاف إلى التهديدات الأخرى، كما أنها في الواقع سلاح ذو حدين ودائرة تهديدها تتجه صوب مجالات المواطنين".

وأضاف، أن "منظمة الدفاع المدني مهمتها الدفاع في هذا الحيز والذي يشمل القطاعات غير العسكرية في البلاد وأساليب الدفاع عن أمن البنية التحتية، وبحث سبل مواصلة تشغيل البنية التحتية في ظل التهديدات الجديدة التي تشكلها التهديدات غير العسكرية وسبل التصدي لهذه التهديدات".

وأشار جلالي، إلى أن "البلاد وبعد نحو 15 عاما من النشاط في حقل الدفاع المدني باتت لها كلمتها على مستوى العالم في نحو 8 مجالات مهمة في حقل الدفاع المدني".

وقال: "في ذلك الوقت، طلب منا فتح دورات تأهيلية وقد ذهبت إلى كوريا الشمالية، وأعتقد أنها هي قطب في الدفاع المدني على مستوى العالم، وعندما أردنا إبرام اتفاقية ثنائية، طلبوا منا فتح دورات تأهيلية لهم".

وأكد جلالي أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع روسيا تضمنت بندا لفتح دورات تأهيلية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كان فيه الأمريكان يبحثون عن الأمن السيبراني تمكنا من تصميم الدفاع السيبراني".

المصدر: فارس نيوز